El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, ha superado las expectativas de El Trece y del propio conductor. Debido a este éxito, Pergolini firmó su continuidad por un año más.

Sin embargo, a pesar de la renovación, el equipo podría no estar completo para 2026, ya que Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, habría decidido no seguir.

Los motivos de la posible salida de Soy Rada son duales. Por un lado, Soy Rada será el protagonista de un nuevo musical. Él ya hizo la sesión de fotos que lo confirma como Willy Wonka en la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate, cuyo estreno está pautado para las vacaciones de invierno de 2026.

Pero hay una razón contractual más sensible. En el programa Los Profesionales de Siempre, se reveló que Mario Pergolini renovó con un aumento de sueldo. Pergolini cobraba $70.000 dólares en 2025 y, para el próximo año, su salario ascenderá a $100.000 dólares.

Este importante aumento salarial fue lo que le habría generado "ruido" a Rada. El actor y comediante estaría interesado en pedir un porcentaje mayor en su contrato, situación que puso "en peligro su continuidad por los arreglos del contrato".