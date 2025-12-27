En una jornada televisiva de alto impacto, Mario Pergolini logró un “sorpresivo batacazo en el rating” con su programa, alcanzando números destacados que lo posicionaron por encima de otros programas de su franja. La medición fue celebrada como un logro dentro de la grilla televisiva y generó elogios tanto de colegas como de televidentes.

El pico de audiencia se produjo en un momento clave del ciclo, lo que llevó a que el conductor y su equipo recibieran el reconocimiento por haber logrado captar la atención del público en un segmento competitivo. Este resultado fue interpretado como un reflejo de la fidelidad de la audiencia y del impacto del contenido durante sus emisiones recientes.

A pesar de este éxito en el rating, Pergolini confirmó que su programa llegará a su fin tras esta temporada, cerrando un ciclo que había generado expectativas y polémicas a lo largo de sus emisiones. La decisión de concluir el ciclo fue comunicada al aire, en un contexto de balances de fin de año y con la mirada puesta en futuros proyectos comunicacionales.

La noticia de la finalización del programa sorprendió a muchos seguidores, quienes en redes sociales y foros de discusión expresaron opiniones encontradas, celebrando tanto el logro de audiencia como la nostalgia por la decisión de cerrar un ciclo con números relevantes.

A lo largo de sus emisiones, el programa había logrado consolidar una base de seguidores que valoraban la impronta del conductor y las temáticas abordadas en cada emisión, generando una dinámica particular dentro del horario y manteniendo un perfil competitivo en el mercado televisivo.

Con el final del ciclo confirmado, Pergolini y su equipo se preparan para cerrar la temporada con emisiones especiales y la posibilidad de anunciar nuevos proyectos en 2026, mientras el medio y los espectadores analizan el impacto de su paso por la pantalla este año.