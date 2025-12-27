Economistas y analistas financieros evaluaron el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo y destacaron algunos números positivos, como la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la moderación del déficit fiscal. No obstante, advirtieron que el tipo de cambio oficial presupuestado se encuentra desfasado con respecto a la realidad macroeconómica, lo que podría generar tensiones en la ejecución de las cuentas públicas si no se ajusta en el corto plazo.

Uno de los principales cuestionamientos se centró en la valuación del dólar utilizada como parámetro para la estimación de ingresos y gastos del próximo año. Los analistas señalaron que el tipo de cambio presupuestado no reflejaría la presión inflacionaria y la brecha cambiaria existente, lo que llevaría a una subestimación de algunos costos y una sobreestimación de otros, especialmente en sectores dependientes de insumos importados y servicios dolarizados.

En ese sentido, especialistas del sector privado consideraron que un dólar atrasado en el Presupuesto puede distorsionar la planificación fiscal, afectando rubros como la energía, transporte y obras públicas, cuyos contratos y proveedores suelen estar ligados a valores externos. Este desfasaje también podría traducirse en un cumplimiento más difícil de las metas de ingresos tributarios proyectadas si la economía mantiene presiones cambiarias durante 2026.

A pesar de estas advertencias, voceros empresariales resaltaron que no todo el cuadro fiscal es negativo, ya que estimaciones de crecimiento económico y de reducción gradual del déficit generan expectativas de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, insistieron en que, sin ajustes en las variables cambiarias utilizadas, el Presupuesto podría quedar desalineado con la dinámica real de la economía.

Los economistas también mencionaron que ajustar el tipo de cambio presupuestado podría implicar mayores ingresos por exportaciones y menor presión sobre las reservas, aunque reconocieron que esto demandaría decisiones de política cambiaria que deben consensuarse con el sector productivo y financiero.

Con las próximas discusiones en el Congreso en pleno desarrollo, el proyecto de Presupuesto 2026 continúa bajo análisis detallado por parte de legisladores, técnicos y representantes del sector privado, quienes buscarán introducir ajustes que permitan acotar riesgos y acercar las proyecciones oficiales a las condiciones económicas actuales.