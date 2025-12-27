Publicidad
El drama de Evangelina Anderson con su nuera: "Lo estoy superando"

La modelo admitió su malestar por el noviazgo de su hijo mayor y reveló un fuerte desplante que tuvo con la joven.

Hace 1 hora
La modelo decoró la habitación de su hijo con bombones.

En una entrevista realizada por el Pelado López para el programa Juego chino, Evangelina Anderson se sinceró sobre el complejo momento que atraviesa debido a los celos que siente por su hijo Bastian, de 16 años, y su novia Tizi.

Según detalló Christian Banett para Revista Pronto el 27 de diciembre de 2025, la modelo aseguró que, a pesar de sus 20 años junto a Martín Demichelis —con quien también tuvo a Lola y Emma—, nunca fue celosa con sus parejas, pero sí lo es con su primogénito.

Ante la consulta sobre la aparición de las primeras novias, Anderson suspiró y respondió: "Lamentablemente". Al respecto, admitió sin vueltas: "Soy celosa con mi hijo, no en las relaciones," y añadió: "Al principio estaba un poco triste pero lo estoy superando".

La panelista describió con pesar cómo ha cambiado el vínculo afectivo con Bastian: "Ahora todo gira en torno a su novia, antes estaba yo ahí". Al reflexionar sobre el lugar que ocupaba anteriormente, remató: "Y ahora está ella". Durante la charla, Anderson reveló un fuerte desplante que tuvo con una pareja anterior de su hijo: "Bastian bajó del auto, arranqué, aceleré a fondo y me fui sin saludarla. Hasta el día de hoy no me lo perdona".

A pesar de que asegura adorar a Tizi, la modelo reconoció que sufre por esta nueva realidad y que es un tema para tratar en terapia. En un intento por acercarse, ayudó a decorar la habitación de Bastian con un ramo de flores, bombones y un osito para celebrar su primer mes de novios; sin embargo, cuando la joven le pidió la receta de los dulces, Anderson no pudo evitar distanciarse: "Me clavé las gafas Greta," confesó en alusión al uso de lentes de sol durante el encuentro.

