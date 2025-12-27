En una entrevista realizada por el Pelado López para el programa Juego chino, Evangelina Anderson se sinceró sobre el complejo momento que atraviesa debido a los celos que siente por su hijo Bastian, de 16 años, y su novia Tizi.

Según detalló Christian Banett para Revista Pronto el 27 de diciembre de 2025, la modelo aseguró que, a pesar de sus 20 años junto a Martín Demichelis —con quien también tuvo a Lola y Emma—, nunca fue celosa con sus parejas, pero sí lo es con su primogénito.

Ante la consulta sobre la aparición de las primeras novias, Anderson suspiró y respondió: "Lamentablemente". Al respecto, admitió sin vueltas: "Soy celosa con mi hijo, no en las relaciones," y añadió: "Al principio estaba un poco triste pero lo estoy superando".

La panelista describió con pesar cómo ha cambiado el vínculo afectivo con Bastian: "Ahora todo gira en torno a su novia, antes estaba yo ahí". Al reflexionar sobre el lugar que ocupaba anteriormente, remató: "Y ahora está ella". Durante la charla, Anderson reveló un fuerte desplante que tuvo con una pareja anterior de su hijo: "Bastian bajó del auto, arranqué, aceleré a fondo y me fui sin saludarla. Hasta el día de hoy no me lo perdona".

A pesar de que asegura adorar a Tizi, la modelo reconoció que sufre por esta nueva realidad y que es un tema para tratar en terapia. En un intento por acercarse, ayudó a decorar la habitación de Bastian con un ramo de flores, bombones y un osito para celebrar su primer mes de novios; sin embargo, cuando la joven le pidió la receta de los dulces, Anderson no pudo evitar distanciarse: "Me clavé las gafas Greta," confesó en alusión al uso de lentes de sol durante el encuentro.