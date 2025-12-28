Eugenia “La China” Suárez regresó a la Argentina para las fiestas de 2025 junto a Mauro Icardi, instalándose en la “Casa de los Sueños” de Nordelta. El futbolista contó con permiso judicial para convivir con sus hijas entre el 22 y el 27 de diciembre antes de reintegrarse al Galatasaray. Durante el festejo, decorado con esferas rojas, moños y guirnaldas, la familia compartió juegos inflables, regalos y cenas con Rufina, Amancio, Magnolia y las hijas de Icardi.

Tras la Navidad, Suárez captó la atención al posar con un dije de turmalina negra y una mirada desafiante. Este accesorio apareció poco después de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de ella y del delantero. A esta piedra se le atribuyen facultades para neutralizar ondas electromagnéticas, proteger contra la envidia, purificar el aura y equilibrar el chakra raíz.

En cuanto a su estilo, la cantante utilizó un vestido floral de Zimmerman de 2.850 dólares para la Nochebuena. Al día siguiente, optó por un conjunto bohemio color crudo con falda larga para caminar descalza junto al lago. Por su parte, consultada sobre sus planes en Punta del Este, Wanda Nara declaró sobre Susana Giménez: “Somos amigas”, confirmando su intención de encontrarse con la conductora.