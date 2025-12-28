La comunidad artística sigue con atención la evolución de Silvina Scheffler, conocida como "La Profe", quien permanece internada en la Clínica Bazterrica. Según informó el periodista Fede Flowers, el cuadro clínico de la ex Gran Hermano es crítico: “La profe y ex de Nito Artaza está internada en terapia intensiva por leptospirosis. Hace una semana que se encuentra en la Clínica Bazterrica, muy débil, y debe recuperar y estabilizar los riñones”.

A pesar de su separación, Nito Artaza se hizo presente para acompañar a la actriz y brindó precisiones sobre su mejoría. El productor teatral explicó que, tras una búsqueda compleja, los médicos lograron identificar la causa del malestar. Al respecto, declaró: “Estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común”. También profundizó sobre el diagnóstico inicial: “El tema fue delicado porque era un virus que no encontraban; se lo detectaron al final”.

Artaza destacó la atención recibida y el apoyo del entorno familiar de Scheffler: “Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto. Estuvo su hermana, y también vino su madre desde Entre Ríos”. Sobre el estado de ánimo de la paciente, el artista subrayó: “Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también. Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba”.

La leptospirosis es una patología bacteriana que se transmite a través de la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos y caballos. Esta enfermedad suele propagarse en épocas de lluvias cuando el agua o el barro se contaminan. Los síntomas, que aparecen entre 5 y 14 días después del contagio, pueden confundirse con una gripe fuerte, incluyendo fiebre alta, náuseas, escalofríos, enrojecimiento ocular y dolores musculares intensos, especialmente en las piernas.