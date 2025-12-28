Club Atlético River Plate: los cinco refuerzos que llegarían en 2026

River Plate ha comenzado a diseñar su estructura para la temporada 2026 con el objetivo primordial de conquistar la Copa Sudamericana y asegurar su retorno a la Copa Libertadores en 2027. Bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, el club ya ha concretado las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno. No obstante, el "Muñeco" pretende cerrar tres fichajes adicionales antes de que finalice el año para completar un grupo de cinco refuerzos extraordinarios.

Los nombres en carpeta son el defensor Jhohan Romaña, por quien se ofrecieron 2 millones de dólares por el 50% del pase más la cesión de Sebastián Boselli; el volante Santino Andino, con una propuesta de 5 millones de dólares por el 80%; y el delantero Tadeo Allende, por el cual se ofertaron 2.5 millones de dólares por la mitad de su ficha. Hasta el momento, no se han alcanzado acuerdos definitivos con las instituciones dueñas de sus pases.

Publicidad

En el plano competitivo, se realizó el sorteo de la Liga Profesional de Fútbol para el 2026, que mantendrá los formatos de Apertura y Clausura. River integrará el Grupo B y tendrá como adversarios a Racing, Belgrano, Huracán, Barracas, Estudiantes RC, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Gimnasia LP, Banfield, Tigre, Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento. El estreno oficial será ante Barracas Central en condición de visitante a finales de enero.

El certamen contará con una fase de grupos de 16 jornadas, compuestas por 14 cruces zonales y dos Interzonales. En este marco, el conjunto de Núñez disputará el Superclásico frente a Boca Juniors y un duelo contra Vélez Sarsfield. Diversos sectores consideran que, por la conformación de su zona, el equipo de Gallardo contó con mucha fortuna en el sorteo.