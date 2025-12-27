La salud de Silvina Scheffler, conocida mediáticamente como "la profe", ha generado una fuerte alarma tras confirmarse que se encuentra en terapia intensiva. La ex participante de Gran Hermano y ex pareja de Nito Artaza permanece en un estado delicado desde hace siete días. La noticia fue difundida por el periodista Fede Flowers, quien reveló que la mediática padece un cuadro de leptospirosis.

Respecto a su situación clínica, Flowers detalló: “La profe y ex de Nito Artaza está internada en terapia intensiva por leptospirosis. Hace una semana que se encuentra en la Clínica Bazterrica, muy débil, y debe recuperar y estabilizar los riñones”.

Para profundizar sobre el diagnóstico, el periodista explicó: “La leptospirosis es una patología producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros”.

Scheffler alcanzó la popularidad en el reality show y luego se destacó en el teatro de revista, donde inició su vínculo sentimental con Artaza. Su pasado amoroso también incluye a Pablo Espósito, ex compañero de programa, quien recientemente recordó su romance con ella al tiempo que criticó la agresividad del formato actual de convivencia.

En el último tiempo, su nombre surgió en medios tras la filtración de videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, debido a reportes de la periodista Guadalupe Vázquez sobre su presunta labor como asesora en el Senado.