Durante una reciente participación en el programa de stream “La Cumbiera” conducido por Marcela Baños, el cantante Ricky Maravilla dio a conocer un testimonio inédito sobre la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina en febrero de 1995. Según el relato del artista tropical, fue invitado por el entonces presidente Carlos Menem a un encuentro privado en un salón ubicado en la intersección de las calles Florida y Avenida Córdoba, un detalle que difiere de los registros históricos que sitúan las reuniones oficiales en la Quinta de Olivos o la embajada británica.

El cantante recordó el inicio del episodio citando su participación en una producción televisiva reciente: “Pablo me recordó aquí la anécdota con el expresidente Carlos Menem, la cual sale en la serie”. Sobre el sitio del encuentro, detalló: “Nos sorprendían los lugares, no eran siempre... O sea, no en Olivos, no en la Casa Rosada, era un salón fastuoso. Uno de los salones recuerdo que estaba allá por la calle Florida y Avenida Córdoba, por ahí. Y yo de repente veo a los Rolling ahí frente mío, como así, como en este momento”.

En medio de lo que describió como un “inglés tarzanesco”, Maravilla relató una confusión de nombres con el líder de la banda: “¿Micky? ‘No, Ricky’. ¿Micky? ‘No, Ricky’”. Sin embargo, la mayor sorpresa ocurrió cuando, mediante un intérprete, Jagger le habría manifestado conocer su música. Al respecto, Ricky declaró: “Había un traductor ahí... que le gustaban los temas míos y le digo: ‘¿cómo conocés mis temas?’. ‘No, porque yo escuché los temas tuyos.’ Y yo le dije: ‘también: yo soy un fanático de ustedes, de los Rolling’”.

Este encuentro personal se enmarca en una semana histórica donde la banda reunió a 300.000 fanáticos en el estadio de River Plate bajo una compleja logística diplomática coordinada por figuras como Juan Bautista “Tata” Yofre. En aquellas reuniones protocolares, se registraron momentos pintorescos como el pedido de Ron Wood al mandatario argentino: “Le vengo a decir que mi caja se terminó… Traiga unos habanos para los muchachos”.