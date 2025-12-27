San Lorenzo arrancó la pretemporada 2026 con seis futbolistas ausentes en la vuelta a los entrenamientos, un hecho que se da en medio de la profunda crisis institucional que atraviesa el club y justo tras la asunción de las autoridades transitorias encabezadas por Sergio Costantino.

El inicio de prácticas se realizó este sábado en la Ciudad Deportiva, donde además de la actividad física habitual se presentó formalmente al plantel al nuevo presidente de la Comisión Directiva transitoria y parte de su equipo, en un gesto de respaldo dirigencial.

Entre los futbolistas que no se presentaron figuraron nombres relevantes del plantel. Las ausencias más destacadas fueron las de Facundo Altamirano y Diego Herazo, quienes habían intimado al club días atrás por deudas salariales y aún no resolvieron su situación contractual, lo que mantiene en vilo su continuidad.

Además de ellos, tampoco se presentó Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini y Nery Domínguez, todos con contratos que vencen este 31 de diciembre, lo que deja en suspenso su futuro dentro de la institución.

Otro caso particular fue el de Jhohan Romaña, quien recibió un permiso especial para retrasar su regreso desde Colombia, en medio de sondeos del exterior y un interés concreto por parte de River, aunque desde San Lorenzo habrían rechazado una oferta formal por el defensor.

La ausencia de estos jugadores enlaza con un contexto más amplio de problemas estructurales en el club, que en los últimos meses enfrentó tensiones económicas, reclamos salariales y conflictos con jugadores por pagos adeudados y condiciones laborales.

Con el inicio de la pretemporada, el cuerpo técnico y la dirigencia transitoria deberán definir el rumbo del plantel y encontrar soluciones a las situaciones contractuales pendientes, en un momento en que San Lorenzo se prepara para enfrentar el año competitivo y superar el momento de incertidumbre institucional.