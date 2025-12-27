Tras un año marcado por su regreso a la Argentina y su labor en MasterChef, Evangelina Anderson decidió romper el silencio sobre su situación sentimental luego de 18 años de relación y tres hijos en común con Martín Demichelis.

Aunque la formalización de la ruptura ocurrió en agosto pasado bajo rumores de infidelidad, la modelo reveló en el programa Juego Chino que en realidad lleva un año y medio separada.

Durante la entrevista, compartió una visión personal sobre su destino: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”.

A pesar de que una reciente foto familiar despertó sospechas de una posible reconciliación, la postura de Anderson ante la consulta de una vuelta con el director técnico fue absoluta.

Al ser interrogada por el conductor sobre un posible arreglo de la pareja, ella sentenció: ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo". Esta declaración busca clausurar las versiones que surgieron tras mostrarse cerca del padre de sus hijos por motivos estrictamente familiares.