El presente sentimental de Wanda Nara atraviesa un nuevo foco de conflicto tras revelarse que su pareja, Martín Migueles, mantuvo contactos recientes con otras figuras del espectáculo. La información fue difundida en el programa SQP (América TV), donde se confirmó que el hombre habría intentado acercarse a su exnovia, Claudia Ciardone, y presuntamente a Ximena "La Negra" Capristo.

Yanina Latorre fue la encargada de detallar la situación en vivo: “Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales. No sexuales, para tomar un café a una exnovia que es una famosa en retirada”.

Publicidad

Minutos después, la panelista reveló la identidad de la involucrada: “La exnovia de Migueles es Claudia Ciardone. Retiradísima”. Según Latorre, el vínculo pasado entre ellos duró apenas tres meses hace un año y medio y terminó en pésimos términos: “Ella se entera que él salía con otras dos al mismo tiempo. Se mataron en el gimnasio, ella los hizo echar del gimnasio. Y este atrevido le está mandando mensajes”.

La propia Ciardone intervino en el programa para ratificar los hechos. Al ser consultada sobre si los mensajes ocurrieron mientras él estaba con la empresaria, respondió: “Sí, es así. Sí”. La modelo precisó que los contactos comenzaron hace un mes y explicó su reacción: “Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja”.

Publicidad

Al recordar su relación previa, Ciardone fue contundente sobre el comportamiento de Migueles: “Él salía con muchas a la vez. En el gimnasio éramos tres y yo me quería morir”.

Respecto al recontacto actual, la modelo dio detalles de la insistencia del novio de Nara: “Primero me había dicho tomar un café y después directamente me pasó la dirección”. Finalmente, reveló el consejo que le dio: “Él estaba en pareja con una persona muy mediática y le dije que no haga estas cosas”.

Publicidad

A este escándalo se suma la sospecha sobre otra famosa, ya que desde la cuenta del ciclo lanzaron la pregunta: “¿Migueles le escribió a la Negra Capristo también?”. Hasta el momento, Wanda Nara no ha realizado declaraciones públicas sobre estas versiones que comprometen su relación.