Elon Musk está evaluando una colaboración entre Tesla y Starlink para revolucionar la conectividad en vehículos eléctricos. La idea es ofrecer cobertura satelital confiable y de baja latencia, integrando esta tecnología directamente en el diseño del automóvil, en lugar de añadirla como un accesorio posterior.

Para lograrlo, Tesla ya cuenta con patentes en Estados Unidos que detallan un techo transparente capaz de permitir la comunicación entre los módulos internos del vehículo y dispositivos externos. Este diseño no compromete la estética ni la aerodinámica, y a su vez mantiene la rigidez estructural y la calidad percibida del vehículo.

Con esta innovación, la conectividad satelital se convertiría en un elemento central del auto Tesla, beneficiando aspectos clave como la navegación, el entretenimiento, la seguridad y las actualizaciones automotrices. Tesla tiene experiencia previa con techos panorámicos de vidrio y antenas integradas bajo superficies, lo que demuestra que es viable incorporar esta tecnología sin afectar la insonorización, la resistencia al impacto ni la gestión térmica.

Aunque la patente no menciona explícitamente a Starlink, las características técnicas coinciden con los requisitos de los terminales Starlink Mobility, diseñados para enlaces satelitales en movimiento con alta disponibilidad. Si se logra transformar los kits externos en soluciones estéticas y funcionales, la conectividad satelital en autos eléctricos podrá implementarse de manera sencilla y elegante.

Esta estrategia permitiría a Starlink ampliar su base de suscriptores en un segmento automotor de alto valor, aprovechando la reputación y alcance global de Tesla para aumentar el mercado de ambas compañías.

Para que este plan sea viable comercialmente, existen tres factores esenciales que Musk y sus equipos deberán superar, aunque no se detallan en la información disponible.