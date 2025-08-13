Tensión al rojo vivo: el fuerte cruce entre Elon Musk y Sam Altman en X

Un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Elon Musk y Sam Altman se vivió en las últimas horas, cuando el dueño de X (antes Twitter) lanzó duras acusaciones contra Apple y OpenAI, la empresa que Altman dirige. Musk denunció que la App Store estaría favoreciendo a ChatGPT sobre otras aplicaciones de inteligencia artificial, y amenazó con emprender acciones legales a través de xAI, su propia compañía de IA. “Apple se comporta de un modo que hace imposible que alguna empresa de inteligencia artificial distinta de OpenAI alcance el número uno”, escribió el empresario, señalando una supuesta violación a las leyes antimonopolio.

Musk sostiene que su chatbot Grok, integrado en la red social X, no recibe el mismo nivel de visibilidad que ChatGPT en la tienda digital de Apple, lo que, según él, constituye una barrera para la competencia justa. En su posteo, advirtió que xAI tomará medidas legales inmediatas, acusando a Apple de mantener un ecosistema cerrado que beneficia de forma sistemática a OpenAI.

La respuesta de Sam Altman no se hizo esperar y elevó el tono del intercambio. “Es una afirmación notable, considerando lo que he escuchado, según lo alegado, que Elon hace para manipular X en beneficio propio y de sus empresas”, retrucó Altman en la misma plataforma, insinuando que Musk no sería ajeno a prácticas poco éticas en su propia red social. La réplica de Musk fue furiosa: “¡Tuviste 3 millones de visitas en tu posteo de mierda, mentiroso!”, disparó. Luego redobló la apuesta, calificando a Altman como “estafador” y acusándolo de mentir “con la misma facilidad con la que respira”.

Un nuevo enfrentamiento entre Elon Musk y Sam Altman

Altman, por su parte, compartió un artículo de Platformer que sugiere que Musk habría modificado el algoritmo de X para amplificar sus propios mensajes. “Aquí hay una cosa”, escribió Altman junto a una captura del texto, titulado: ‘Sí, Elon Musk creó un sistema especial para mostrarte todos sus tuits primero’. En un mensaje posterior, sumó: “Espero que alguien obtenga pruebas de contra-descubrimiento sobre esto; muchos otros y yo nos encantaría saber qué ha estado ocurriendo”.

Este nuevo enfrentamiento revive viejas tensiones entre ambos empresarios, que fueron cofundadores de OpenAI en 2015. Musk abandonó el proyecto en 2018 tras desacuerdos estratégicos, y desde entonces ha sido uno de sus críticos más constantes. Ha cuestionado el giro de OpenAI hacia un modelo comercial con fines de lucro, así como su asociación con Microsoft, la cual ha implicado inversiones millonarias y una fuerte integración de ChatGPT en productos como Windows y Bing. La rivalidad personal y empresarial entre Musk y Altman parece estar lejos de apagarse.