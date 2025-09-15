Desde la noche del viernes, Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires, tras sufrir un severo accidente mientras conducía su moto. Fue trasladado de urgencia al centro médico, donde recibió atención inmediata.

El entorno familiar y cercano del joven, entre ellos su expareja y madre de sus hijas Daniela Celis, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, y otros allegados, se han mantenido en vigilia desde el momento del incidente, apoyando y esperando noticias sobre su evolución.

Según un reciente comunicado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Nicolás Kreplak, Thiago “sigue en UTI con pronóstico reservado, con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”. El hospital detalló que el paciente está con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo un estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica.

El parte médico oficial enfatiza que “el estado continúa siendo crítico y reservado” y que la jefatura médica mantiene contacto permanente con sus familiares para informar sobre la evolución.

La primera reacción pública tras el accidente fue de Daniela Celis, quien, dejando de lado cualquier conflicto previo, manifestó su apoyo a Thiago a través de redes sociales. En sus palabras expresó: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

Más tarde, Celis actualizó la situación: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

Su hermana, Brisa Medina, también utilizó sus redes sociales para pedir comprensión y paciencia: “Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil, no sabemos cómo procesar todo lo que nos está pasando. Solo pedimos que sigan orando por mi hermano, hoy nos necesita a todos. Está en un estado muy crítico, desde ya muchas gracias a todos, y sepan disculparme si no contesto llamadas o mensajes”.

En el hospital, el ambiente es de gran tensión y expectativa. El acceso está restringido únicamente a familiares directos, mientras el equipo médico de terapia intensiva y cirugía torácica mantiene reuniones constantes para informar sobre cualquier cambio en el cuadro clínico de Thiago. La información se maneja con cuidado para proteger la privacidad y el bienestar emocional de la familia.

En paralelo, en las redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo, las cadenas de oración y el aliento por la pronta recuperación del joven, que ha logrado generar un fuerte vínculo con seguidores y excompañeros de Gran Hermano, quienes esperan con esperanza que Thiago supere este difícil momento.