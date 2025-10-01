El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 1 de octubre de 2025 en la provincia de San Juan, una jornada con condiciones climáticas variables y la presencia de inestabilidad.

Los sanjuaninos deberán prepararse para un comienzo de día con precipitaciones. Durante la madrugada, se esperan chaparrones, mientras que la mañana estará marcada por lloviznas. En ambos períodos, la probabilidad de precipitación se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima se mantendrá templada, con un registro de 13ºC durante la madrugada y un leve ascenso a 15ºC en la mañana.

Publicidad

La segunda mitad del día traerá un cambio significativo. La tarde se presentará parcialmente nublada y la probabilidad de lluvia descenderá notablemente, ubicándose entre el 0% y el 10%. En este momento, se espera el pico de temperatura del día, alcanzando una máxima de 26ºC.

El factor más relevante del pronóstico será el viento. La dirección predominante será del sector Norte durante toda la tarde y noche. Si bien en la mañana el viento será leve (7-12 km/h), por la tarde aumentará su intensidad (13-22 km/h) y se prevén ráfagas fuertes, que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h. Se recomienda a la población tomar precauciones ante esta situación.

Publicidad

Finalmente, la noche concluirá con el cielo ligeramente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y una temperatura agradable de 22ºC. El viento seguirá soplando del Norte, aunque de forma más moderada (7-12 km/h).