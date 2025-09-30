En los últimos cinco años, el consumo de podcasts en Argentina experimentó un aumento del 123%, alcanzando a más de 4,2 millones de personas en las principales ciudades, según el Informe sobre Podcasts 2025.

Este crecimiento local se inserta dentro de una tendencia global que cuenta con más de 4,57 millones de podcasts activos y una audiencia mundial superior a los 584 millones de oyentes. En Argentina, uno de cada cinco habitantes en zonas urbanas ya escucha podcasts con regularidad.

El informe revela que el 40% de los oyentes consume este formato entre una y cinco veces por semana, y que el 76% lo utiliza como una herramienta para aprender algo nuevo.

La audiencia argentina se caracteriza por ser mayoritariamente femenina (58%) y joven, concentrándose especialmente en el rango de edad de 18 a 35 años. Las temáticas más populares incluyen estilo de vida (29%), música (25%), comedia (22%), educación (20%) y sociedad y cultura (19%).

“El podcast se convirtió en un espacio premium de atención y cercanía. En un mundo de pantallas saturadas es la oportunidad para que las marcas hablen a su audiencia en un plano más íntimo y confiable”, afirmó Sabrina Mayotti, COO de OSA, la agencia de medios que presentó el estudio.

El dispositivo preferido para escuchar podcasts en Argentina es el smartphone, utilizado por el 84% de los oyentes. Esta accesibilidad explica en gran medida la expansión sostenida del formato como fuente de entretenimiento, información y aprendizaje.

A nivel global, la popularidad de los podcasts se ve impulsada por figuras culturales reconocidas; por ejemplo, Taylor Swift fue la tendencia más escuchada en 2024. En Argentina, según el ranking de Spotify para septiembre, los cinco podcasts más reproducidos fueron Lo dejaría todo, Almendrada podcast, La Cruda, Barbano en hechos reales y Psicología al desnudo.

Una tendencia destacada en marketing digital es la aparición del “podfluencer”: el 63% de los usuarios confía más en los conductores de sus podcasts favoritos que en sus influencers preferidos de redes sociales.

Además, el sector financiero también muestra un crecimiento en el consumo de podcasts, con un aumento del 29% en reproducciones relacionadas con negocios y tecnología.

Con motivo del próximo Día Internacional del Podcast, que se celebra el 30 de septiembre, estos datos confirman que el formato está plenamente consolidado en Argentina como una herramienta esencial para el entretenimiento, la información y el aprendizaje.