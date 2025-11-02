Tini Stoessel manifestó su total apoyo a la comunidad LGBTIQ+ durante su show de la gira FUTTTURA. La presentación se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la Marcha del Orgullo LGBTIQ+.

Tini leyó un mensaje especial que escribió desde lo "profundo de su corazón" para esta ocasión, ganándose la ovación del público presente.

La artista reflexionó sobre la violencia y el odio que aún persisten en la sociedad. Ella confesó que le genera "mucho enojo y tristeza" que "en 2025 exista el odio, la violencia y que todavía existan las muertes".

El mensaje de Tini se centró en la defensa de la libertad y la autenticidad personal en sus espectáculos y en la vida en general.

"Me encantaría que cada persona que venga a mi show sea libre para vestirse, para venir de la mano con quien quiera", afirmó la cantante.

Con una declaración poderosa, Tini Stoessel enfatizó el derecho inalienable de las personas a ser ellas mismas: "porque en mis shows y en mi vida ni yo ni nadie tiene que pedir permiso para existir", sentenció.