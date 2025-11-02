Cultura y Espectáculos > Bombazo
Tini Stoessel apoyó a la comunidad LGBTIQ en su show
POR REDACCIÓN
Tini Stoessel manifestó su total apoyo a la comunidad LGBTIQ+ durante su show de la gira FUTTTURA. La presentación se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la Marcha del Orgullo LGBTIQ+.
Tini leyó un mensaje especial que escribió desde lo "profundo de su corazón" para esta ocasión, ganándose la ovación del público presente.
La artista reflexionó sobre la violencia y el odio que aún persisten en la sociedad. Ella confesó que le genera "mucho enojo y tristeza" que "en 2025 exista el odio, la violencia y que todavía existan las muertes".
El mensaje de Tini se centró en la defensa de la libertad y la autenticidad personal en sus espectáculos y en la vida en general.
"Me encantaría que cada persona que venga a mi show sea libre para vestirse, para venir de la mano con quien quiera", afirmó la cantante.
Con una declaración poderosa, Tini Stoessel enfatizó el derecho inalienable de las personas a ser ellas mismas: "porque en mis shows y en mi vida ni yo ni nadie tiene que pedir permiso para existir", sentenció.