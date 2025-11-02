Cultura y Espectáculos > Horóscopo
Cómo le irá a cada uno de los signos en el amor durante noviembre
POR REDACCIÓN
El recién iniciado mes de noviembre de 2025 estará marcado por la impronta de Mercurio retrógrado en Sagitario y Venus en el sensual signo de Escorpio. Estos movimientos astrológicos anticipan días intensos, prometiendo cambios profundos y nuevas oportunidades donde la pasión toma un protagonismo central.
La influencia de Venus en Escorpio aporta pasión y profundidad a las emociones, y trae consigo "ganas de ir hasta el final con todo lo que está pendiente". Mientras tanto, Mercurio en este periodo ofrece la oportunidad de "cuidarnos a nosotros mismos" y facilita la aparición de "nuevas amistades".
Varios signos tendrán la posibilidad de profundizar sus relaciones y sanar vínculos, además de revisar acuerdos que han perdido vigencia o ya no están en sintonía con lo que ambos miembros de la pareja desean.
Según los astros, este mes será crucial para la vida afectiva de cada signo:
- Escorpio: Al tener a Venus en su propio signo, se vuelven magnéticos, siendo un mes para aprovechar y atraer lo que realmente desean.
- Aries: Experimentarán pasión y confrontación. Venus los impulsa a profundizar vínculos, pero Mercurio retrógrado puede generar malentendidos, por lo que se les aconseja ser claros y pacientes.
- Géminis: Mercurio retrógrado estará en su zona de pareja, obligándolos a revisar acuerdos y aclarar malentendidos, poniendo el foco en las conversaciones pendientes.
- Tauro: Noviembre trae reencuentros y sanación. Aunque viejas heridas puedan abrirse, también se presenta la oportunidad de cerrar ciclos con ternura.
- Cáncer: El Sol en Escorpio favorece la conexión emocional profunda, resultando un buen momento para fortalecer lazos y renovar la intimidad.
- Sagitario: Mercurio retrógrado estará en su signo, pidiéndoles una pausa y una reflexión necesaria antes de tomar decisiones amorosas.
- Acuario: El mes trae verdades incómodas y revelaciones que podrían sacudir su mundo afectivo, instándolos a ser honestos consigo mismos.
- Libra: La presencia de Venus en Escorpio intensifica sus emociones, pudiendo generar celos o revelaciones inesperadas.
- Leo: Tendrán un "romance con propósito". Marte les da impulso para actuar con valentía en el amor, pero deben evitar juegos e ir directos al corazón.
- Virgo: Mercurio los impulsa a una revisión emocional y les pide revisar sus patrones afectivos, sin temer soltar lo que ya no vibra con ellos.
- Capricornio: Se les invita a manejar el amor con estructura, a poner límites sanos y a definir qué tipo de relación desean construir.
- Piscis: Es un buen momento para abrir el corazón y dejarse guiar por la intuición, favoreciendo una conexión espiritual donde el amor puede sorprenderlos.