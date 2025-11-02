Cómo le irá a cada uno de los signos en el amor durante noviembre

El recién iniciado mes de noviembre de 2025 estará marcado por la impronta de Mercurio retrógrado en Sagitario y Venus en el sensual signo de Escorpio. Estos movimientos astrológicos anticipan días intensos, prometiendo cambios profundos y nuevas oportunidades donde la pasión toma un protagonismo central.

La influencia de Venus en Escorpio aporta pasión y profundidad a las emociones, y trae consigo "ganas de ir hasta el final con todo lo que está pendiente". Mientras tanto, Mercurio en este periodo ofrece la oportunidad de "cuidarnos a nosotros mismos" y facilita la aparición de "nuevas amistades".

Varios signos tendrán la posibilidad de profundizar sus relaciones y sanar vínculos, además de revisar acuerdos que han perdido vigencia o ya no están en sintonía con lo que ambos miembros de la pareja desean.

Según los astros, este mes será crucial para la vida afectiva de cada signo: