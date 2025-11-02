Confirmaron los castings presenciales para GH Generación Dorada

Telefe ha comenzado a "calentar la pantalla" para lo que será su gran apuesta para el año 2026: la nueva edición del reality show que se titulará "Gran Hermano, Generación Dorada". Esta nueva versión de la casa más famosa del país busca ser el "gran tanque del Prime Time" de Telefe para el próximo año.

Mediante una promoción, el canal confirmó el inicio de las audiciones presenciales. La confirmación es que los castings presenciales para "Gran Hermano, Generación Dorada" arrancarán en breve: en Noviembre de 2025.

Además de anunciar el inicio de los castings, la promoción difundida por el canal de Martínez echó por tierra los rumores que circulaban en el ámbito de la televisión.

Los rumores previos aseguraban que Santiago del Moro ya no sería de la partida en la temporada que se viene. Sin embargo, Telefe confirmó al conductor del ciclo, ratificando que Del Moro está confirmado para conducir "Gran Hermano, Generación Dorada".