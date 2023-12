Un día después de que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunciara una serie de ajustes que incluyen la casi eliminación de los envíos de fondos a las provincias, entre otros, el gobernador Marcelo Orrego dijo en rueda de prensa que saldrá a buscar financiamiento para la obra pública de San Juan.

El mandatario local ofreció una rueda de prensa en el acto de reasunción de Juan José Orrego como intendente de Santa Lucía. En contacto con los medios, el mandatario aclaró que aún es pronto para evaluar el verdadero impacto que tendrán las políticas nacionales en la provincia.

"En principio los anuncios han sido bastante fuertes, crudos", opinó el santaluceño y agregó que a la provincia le va a impactar de una forma "importante". El funcionario recordó que en San Juan no han elaborado un presupuesto porque el presupuesto de Nación tampoco se sostuvo y luego agregó que "más del 82% de los recursos que tiene San Juan provienen del Estado nacional entonces evidentemente como vamos a elaborar un presupuesto con base en la nada misma", aseveró.

Luego el gobernador explicó que a él le toca enfrentar una situación peor que la que vivió la anterior gestión. "Otrora el Gobierno de Alberto ayudó mucho al Gobierno del gobernador saliente", aseguró.

Luego, el funcionario explicó que una de sus prioridades es mantener la obra pública porque no solo es un motor de empleo, sino que trae consigo beneficios para la comunidad.

"El tema de la obra pública es lo que más me importa, yo soy un fiel y ferviente defensor de la obra pública, no lo voy a negar para nosotros hacer una escuela, hacer un hospital o generar un camino que pueda conectar una localidad con otra es más que importante", aseguró el gobernador.

Orrego agregó que "la mayoría de las obras que se han hecho en San Juan, por supuesto incluyendo las viviendas, se han hecho con fondos nacionales yo voy a seguir gestionando no me voy a cansar voy a tirar los pantalones", dijo el funcionario quien destacó como un punto positivo que "las obras que estaban comenzadas no se las va a tocar eso no deja de ser un aliciente", dijo esperanzado.

Acto seguido el gobernador volvió a reflexionar sobre el impacto de las políticas nacionales y reconoció que esto "nos va a impactar no a mí sino a todas las provincias argentinas porque es una medida en general no en particular hacia una provincia", aseguró.

"Nosotros veremos cómo hacemos para seguir gestionando financiamiento internacional buscaremos de todas las formas habidas y por haber", explicó Orrego.

Ya sobre el final el mandatario habló de la magnitud de la crisis que enfrenta: "San Juan ha tenido muchísimas crisis económicas, mejores y peores gobiernos, pero esta debe ser la peor de las crisis económicas de la historia argentina, pero bueno me ha tocado gobernar en estas circunstancias y a los sanjuaninos vivir en estas circunstancias. Vamos a poner lo mejor de nosotros, voy a poner todo mi laburo, voy a ser estricto con la administración del Estado e invertir realmente en lo que la gente necesita y pretende de nosotros", concluyó.