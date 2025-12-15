Momi Giardina sufrió depresión: el duro relato de la famosa

Juli Castro abrió su corazón en una charla íntima dentro de Ellas, el ciclo conducido por Luli Fernández en Infobae, revelando un costado de su historia personal poco conocido. Alejada del brillo de las redes sociales y de su creciente exposición, la joven habló del difícil momento que atravesó junto a su madre, Momi Giardina, quien sufrió una depresión severa. Este proceso fue recordado por Juli como uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por el aprendizaje que la forjó para siempre.

Con apenas 22 años, la artista reflexionó sobre la intensidad con la que se relaciona con su vida personal, su trabajo y las plataformas digitales. En este contexto, la joven admitió: “Soy muy cursi, muy romántica, muy intensa en todo”.

Sin embargo, el punto más emotivo de la entrevista se dio cuando rememoró el proceso que vivió al ver a su mamá atravesar un período oscuro. Juli contó que hubo días en los que veía a su madre encerrada, sin fuerzas para levantarse, una imagen que la marcó profundamente. Acompañarla, contenerla y pedir ayuda profesional fue un camino doloroso, pero necesario, que hoy recuerda con emoción.