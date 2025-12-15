Un imponente incendio generó preocupación entre los vecinos del barrio porteño de Colegiales durante la noche del domingo, cuando varias formaciones ferroviarias abandonadas se prendieron fuego en el Parque Ferroviario, ubicado sobre la calle Moldes, entre Palpa y Aguilar.

Según se informó oficialmente, el fuego se inició en vagones en desuso emplazados en la estación Colegiales, dentro de un terreno a cielo abierto que pertenece al Estado nacional. En el predio hay alrededor de diez unidades ferroviarias fuera de servicio y, de acuerdo a fuentes del Gobierno de la Ciudad, al menos cuatro vagones resultaron afectados de manera generalizada por las llamas.

Publicidad

Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad, junto a personal de la Policía de la Ciudad, que trabajaron de forma simultánea en distintos frentes para contener el avance del fuego. Para la extinción se utilizó una línea de ataque de 38 milímetros.

Además de sofocar el incendio, los equipos realizaron una inspección preventiva en el interior del predio y de los vagones para descartar la presencia de personas. No se reportaron víctimas ni heridos al cierre de esta edición.

Publicidad

La cercanía del foco ígneo con viviendas residenciales generó una fuerte alarma entre los vecinos, ante el riesgo de propagación del fuego hacia las construcciones linderas. El episodio volvió a poner en agenda el estado del predio ferroviario, que permanece sin actividad y con escaso mantenimiento.

Según indicaron fuentes consultadas por TN, en el lugar se habría conformado en los últimos meses un asentamiento informal, con ocupación de algunos de los vagones abandonados. Esta situación ya había sido planteada en reuniones de Seguridad de la Comuna 13, donde vecinos y autoridades reclamaron una intervención conjunta entre Nación y Ciudad para evitar episodios de riesgo como el ocurrido.