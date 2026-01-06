El presidente de Donald Trump afirmó este lunes que la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, avanza en el cierre de un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas, tras la detención de Nicolás Maduro. La declaración se produjo durante un acto partidario, en el que el mandatario estadounidense sostuvo que el chavismo “tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, sin mencionar de forma directa al Helicoide.

Según Trump, la decisión de cerrar ese centro estaría a cargo de Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como presidenta encargada, luego de la captura de Maduro durante el fin de semana. En su discurso, el mandatario estadounidense calificó al ex líder venezolano como “violento” y afirmó que desde el poder “dirigió torturas”.

Trump también brindó detalles del operativo que derivó en la detención de Maduro. Aseguró que se interrumpió el suministro eléctrico en gran parte del país y que “152 aviones participaron en la operación”, la cual, según dijo, tomó por sorpresa al gobierno venezolano. Además, afirmó que la acción demostró la capacidad militar de Estados Unidos.

En una entrevista con NBC News, el presidente señaló que la operación se llevó adelante sin coordinación previa con Rodríguez, aunque indicó que la dirigente “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses. En ese marco, sostuvo que se evaluará si las sanciones vigentes contra ella se mantienen o se levantan.

El jefe de Estado remarcó que la intervención fue decidida bajo su supervisión directa, con la participación de su equipo de seguridad nacional, que incluye al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth.

Por último, Trump se refirió al escenario económico posterior a la caída de Maduro y afirmó que empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses. Destacó que el país sudamericano cuenta con más de 300.000 millones de barriles de reservas de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas globales conocidas.