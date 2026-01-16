Trump critica pacto Ford-BYD por baterías de autos híbridos

El Gobierno de Donald Trump ha manifestado su firme rechazo ante las gestiones que la automotriz Ford mantiene con la firma china BYD. El eje del conflicto radica en la posible adquisición de baterías por parte de la empresa estadounidense para equipar sus vehículos híbridos producidos fuera de Norteamérica.

Según trascendió a través de fuentes consultadas por el Wall Street Journal, estas conversaciones continúan activas, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de que el pacto se concrete.

Este acercamiento comercial se produce en un escenario marcado por la notable disminución en la demanda de autos eléctricos dentro de Estados Unidos, contrastando con el crecimiento de BYD en el sector de la movilidad electrificada. Peter Navarro, asesor comercial de Trump, calificó a la compañía asiática como una "depredadora de precios" y señaló que su objetivo es el dominio absoluto de la producción global de vehículos eléctricos.

Navarro advirtió que permitir esta alianza fortalecería la cadena de suministro de un competidor chino, incrementando la vulnerabilidad de Estados Unidos y dejando a empresas locales como Tesla en una posición de desventaja. "¿Ya se olvidó Ford de la extorsión de las tierras raras? BYD es un niño depredador de precios. ¿Qué podría salir mal?", sostuvo.