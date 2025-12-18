El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia instó este jueves a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que no cometa un “error fatal” con respecto a Venezuela, en medio de una agudización de las tensiones entre Washington y Caracas.

La advertencia se produjo después de que Trump ordenara un bloqueo naval de todos los petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela con el objetivo de aumentar la presión sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, cercano al Kremlin. El bloqueo se dio en un contexto de mayor presencia militar estadounidense en la región y la incautación de un buque petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, lo que ha generado preocupación internacional por el impacto en la economía petrolera y la estabilidad regional.

Rusia calificó de “especialmente preocupante” el carácter unilateral de esas decisiones, al considerar que podrían amenazar la navegación internacional y provocar consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental. En un comunicado, el Ministerio ruso subrayó que esperaba que la Casa Blanca, “caracterizada por un enfoque racional y pragmático”, evitara avanzar en una dirección que pudiera desestabilizar aún más la situación.

El Gobierno ruso reafirmó además su solidaridad con Venezuela y su apoyo al rumbo adoptado por el gobierno de Maduro para proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Las autoridades rusas también hicieron un llamado a los países de la región para que muestren moderación y eviten que la crisis se convierta en un conflicto más amplio.

La advertencia se enmarca en un clima internacional tenso, con múltiples actores expresando preocupación por la escalada entre Estados Unidos y Venezuela, incluida la presión diplomática de México para evitar un aumento de violencia y las críticas de China frente a medidas unilaterales.

Este cruce de señales políticas pone de relieve el papel de actores externos en el conflicto venezolano y las posibles ramificaciones geopolíticas de las decisiones tomadas por Washington, Moscú y Caracas en un escenario de alta volatilidad regional.