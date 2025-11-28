Donald Trump anunció que suspenderá de forma permanente la migración hacia Estados Unidos proveniente de todos los países considerados del “tercer mundo”. Esta decisión surge luego de un ataque perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde una reservista falleció y otro permanece en estado crítico.

El expresidente justificó la medida argumentando la necesidad de que Estados Unidos “se recupere por completo” en su estrategia migratoria. Además, advirtió que cancelará las millones de admisiones ilegales aprobadas durante la administración del expresidente Joe Biden, incluyendo aquellas firmadas mediante el autopen, la máquina que reproduce automáticamente la firma presidencial. “Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Cancelaré todas las millones de admisiones ilegales de (Joe) Biden, incluidas las firmadas por el autopen (máquina que reproduce automáticamente la firma de los presidentes) de Sleepy Joe (el apodo peyorativo que utiliza para el démocrata) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”, expresó Trump a través de su red social Truth Social.

El ataque que motivó esta decisión tuvo lugar a pocos metros de la Casa Blanca y fue protagonizado por Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano de 29 años. El incidente terminó con la muerte de Sarah Beckstrom, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, y dejó en estado crítico a Andrew Wolfe, de 24 años, su compañero.

En su mensaje, Trump también lanzó una advertencia contundente: “Feliz día de Acción de Gracias excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos. ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”

Por otra parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informaron que días antes Trump ordenó una revisión exhaustiva de los casos de asilo aprobados durante la administración Biden, así como de las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países, entre ellos Afganistán.