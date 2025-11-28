Según el Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), en octubre de 2025 se registraron 108.979 cheques rechazados por falta de fondos, lo que representa un aumento del 205,6% en comparación con octubre de 2024.

El organismo precisó que la proporción de rechazos respecto a los cheques compensados fue del 2% en cantidad y del 1,5% en montos. Durante ese mes, el sistema compensó 5,5 millones de cheques, tanto físicos como electrónicos, por un total de $21,6 billones. De ese total, el 81,9% correspondió a ECHEQ, el cheque electrónico.

El informe destaca que el cheque electrónico continúa ganando terreno en el mercado, representando el 58,9% en cantidad (3,2 millones) y el 81,9% en montos del total de cheques compensados. El resto corresponde a cheques físicos.

La digitalización y la expansión del sistema de compensación han sostenido el volumen de operaciones, pero no evitaron el marcado aumento en los rechazos, que supera el 200% interanual, un cambio significativo dado que en 2023 y 2024 los niveles de cheques devueltos se mantenían más bajos.

El BCRA no especifica las causas detrás de esta suba, pero señala que la cantidad total de cheques procesados se mantuvo estable respecto a meses anteriores, con ligeras variaciones. En términos deflactados, el monto operado rondó los $21,6 billones en octubre.

El informe también ofrece una perspectiva sobre otros medios de pago. Las transferencias inmediatas en pesos crecieron un 24,7% en cantidad y un 34,8% en montos reales, alcanzando 690,3 millones de operaciones en octubre. El 75,2% de estas transacciones involucró una Clave Virtual Uniforme (CVU), lo que refleja la expansión de las billeteras digitales.

Por otro lado, las transferencias “pull” totalizaron 39,3 millones de operaciones, con una caída del 4% en cantidad, aunque con un aumento del 17,1% en montos reales. En cuanto a pagos con transferencia interoperable, se realizaron 78,8 millones de operaciones por un total de $1,6 billones, de las cuales 77,5 millones fueron con QR, un método que sigue creciendo en aceptación.

En septiembre, las tarjetas de crédito superaron en volumen a las de débito, con 175,4 millones de pagos frente a 168 millones respectivamente. Las tarjetas prepagas, en cambio, mostraron una caída tanto en volumen como en montos deflactados.

En transporte, la tarjeta SUBE registró 388,4 millones de viajes en septiembre, mientras que en octubre se contabilizaron 13,7 millones de viajes abonados mediante QR. Finalmente, en septiembre se realizaron 48,5 millones de extracciones en cajeros automáticos, con un monto promedio de $78.500 por operación.