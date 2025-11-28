Un violento asalto a un micro que trasladaba a 60 turistas mendocinos durante un tour de compras en Chile conmocionó a las autoridades del país vecino. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves en la ruta 71, a las afueras de Santiago, y fue calificado por el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero Vega, como un hecho "inédito".

El funcionario destacó que no existen antecedentes de ataques similares en el país y confirmó que Carabineros está llevando adelante una investigación exhaustiva para esclarecer el caso. "No tenemos antecedentes previos de hechos similares", señaló en un reportaje reciente, al tiempo que adelantó que se incrementarán los patrullajes y controles en las rutas transitadas por turistas.

Publicidad

Se estima que el robo perpetrado por la banda delincuencial asciende a 26.000 dólares. Las autoridades trabajan con prioridad para identificar y capturar a los responsables, quienes actuaron con un alto nivel de planificación, aprovechando zonas rurales con poca infraestructura y sin cámaras de seguridad.

Cordero Vega indicó que se estudian diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que los atacantes contaran con información precisa sobre el recorrido y horarios habituales de los tours de compras que regresan hacia Argentina. "Carabineros está analizando el caso en detalle, revisando el horario del ataque, el recorrido del micro y las características de las víctimas", explicó.

Publicidad

Además, la Subcomisaría de Asuntos Diplomáticos brindó asistencia inmediata a los pasajeros argentinos tras el ataque, coordinando el apoyo consular y el resguardo durante el proceso investigativo. El colectivo fue sorprendido en un lugar aislado, donde los ocupantes fueron brutalmente atacados y despojados de sus pertenencias.

El ministro quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a quienes planean visitar Chile durante la temporada estival: "Quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad". En ese sentido, aseguró que las medidas de seguridad serán reforzadas para proteger a los turistas y evitar que episodios similares vuelvan a suceder.

Publicidad

Mientras avanza la pesquisa, la policía chilena mantiene operativos constantes para localizar a la banda involucrada en este ataque que ha generado preocupación tanto en Chile como en Argentina, especialmente en Mendoza, de donde provenían los pasajeros afectados.