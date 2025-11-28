San Juan presentó oficialmente el regreso del Campeonato Argentino de Motocross, que volverá a disputarse en la provincia después de nueve años, desde mayo de 2016. El evento se realizará el 29 y 30 de noviembre en el Circuito MX Park Santa Lucía, con el apoyo del Gobierno de San Juan y del club organizador. La entrada tendrá un valor de $10.000 por ambos días y los menores de 10 años podrán ingresar sin costo.

El anuncio se llevó a cabo en la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni, donde autoridades provinciales, dirigentes deportivos y pilotos ofrecieron detalles de la competencia. La mesa estuvo integrada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; Marcelo Trías, representante del club organizador; y el piloto sanjuanino Ricardo Mira.

Publicidad

Funcionarios provinciales y municipales en la presentación oficial del Campeonato Argentino de Motocross.

El ministro Guido Romero celebró el regreso del certamen con un mensaje cargado de entusiasmo: “Es un día especial para la provincia y para Santa Lucía. Después de casi 10 años vuelve el certamen nacional y eso nos llena de orgullo. El deporte nos transmite valores, nos enseña a trabajar en equipo y a superar frustraciones. En esta gestión siempre van a encontrar apoyo para que estas disciplinas crezcan”.

Por su parte, el intendente de Santa Lucía destacó no solo el impacto deportivo sino también el comunitario: “Al deporte hay que impulsarlo todos los días. El motocross es familia: vienen amigos, hijos, padres, todos juntos. Desde el municipio acompañamos ese espíritu y agradecemos al Gobierno provincial por respaldar este proyecto. Esta pista es única en Argentina y este evento está a la altura de cualquier competencia nacional. Santa Lucía va a estar en lo más alto, y nos enorgullece que la hotelería ya esté colmada”.

Publicidad

La competencia marcará el cierre de la temporada nacional y definirá varios campeonatos, lo que anticipa un alto nivel de participación y expectativa para el fin de semana en Santa Lucía.

Cronograma

El cronograma contempla que el sábado se realicen inscripciones, entrenamientos y la clasificación, instancia que definirá las posiciones de largada en un partidor con capacidad para 40 competidores. El domingo quedará reservado para las carreras, con dos mangas por categoría. Además, el público podrá ingresar al parque cerrado para observar de cerca el trabajo de equipos y mecánicos.

Publicidad

Cronograma sábado 29 de noviembre

Entrenamiento 1 – 9:00

Entrenamiento 2 – 11:30

Clasificación – 14:40

Cronograma domingo 30 de noviembre

Entrenamientos – 8:30

Carrera

1° Manga MX 125cc – 10:00

2° Manga WMX A/B – 10:23

2° Manga MX 50cc – 10:40

2° Manga MX 65cc – 10:55

Entrenamientos

MX – 2 A/B – 11:50

MX- 1 A/B – 12:05

Carrera:

1° Manga MX – 85cc – 12:20

1° Manga MX – 3 A, B, C – 12:45

2° Manga MX – 125cc – 13:05

1° Manga MX – 2 A/B – 14:30

1° Manga MX – 1 A/B – 14:55

2° Manga MX – 85cc – 15:20

2° Manga MX – 3 A, B, C – 15:45

2° Manga MX – 2 A/B – 16:50

2° Manga MX – 1 A/B – 17:25

Lista de pilotos sanjuaninos presentes y categoría de cada uno