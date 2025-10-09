Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de unas mini vacaciones en Madrid, aprovechando los días libres que el club Galatasaray le otorgó al jugador por la fecha FIFA. Si bien la pareja ya regresó a Turquía, trascendió la exorbitante cifra que el delantero habría gastado durante su escapada romántica.

El periodista español Roberto Antolín reveló el listado de gastos en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. El desembolso más significativo fue en alojamiento. Antolín precisó que Icardi gastó 3.300 euros (equivalentes a 5.597.955 pesos) por día en el hotel donde se hospedaron. En total, solo por alojarse en una suite para tres personas, de 78 metros cuadrados, el gasto superó los 10.000 euros (unos 16.963.500 pesos) en esta escapada.

Respecto a otras actividades, el periodista sumó que la pareja asistió a un restaurante costoso en Madrid, donde gastaron cerca de 400 euros (678.540 pesos) para comer. A esa cena asistieron Mauro, la China y el peluquero de ella. Se resaltó que Icardi fue "muy generoso con la propina". Además, el domingo, la pareja salió de fiesta a una discoteca en el centro de Madrid, donde no tuvieron que pagar, ya que les fue reservado un sector VIP.

Antolín también brindó detalles sobre la estadía íntima de la pareja, citando fuentes dentro del hotel. Las fuentes aseguraron que nunca habían visto una pareja "tan enamorada". Incluso, la describieron como una pareja "tan fogosa: a la mañana, a la tarde y a la noche".

A pesar del romance y los lujos, la pareja fue duramente criticada por los fanáticos del club turco. Los hinchas consideran que el delantero debería estar enfocado en mejorar su rendimiento dentro del campo de juego. Si bien Mauro Icardi convirtió varios goles en los últimos partidos, los seguidores de Galatasaray esperan más de su figura estrella.