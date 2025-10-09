Yanina Latorre volvió a generar revuelo con sus recientes confesiones. Invitada a Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, la panelista de espectáculos se animó a hablar sin filtro sobre su matrimonio con Diego Latorre, las discusiones cotidianas y la gestión de la economía familiar.

La panelista, quien ha estado casada con Diego por 31 años, fue categórica al proyectar el futuro de la pareja. Yanina aseguró que, en caso de una ruptura, "Si nos separamos, él pierde más". Explicó que esta dinámica se debe a que ella "maneja todo, sé todo, controlo todo" en el hogar. Además, la contadora pública señaló: "Él no sabe ni dónde están las cosas. Yo hago la economía, la contabilidad, todo".

Respecto a la convivencia diaria, Yanina contó que está lejos de ser perfecta. La panelista reveló que a su marido "le molesta que yo hable, que critique," y que, como resultado, ella lo "bloqueo del WhatsApp todos los días". Incluso, mencionó que los insultos que le propina van "desde enano, calesitero, lo mínimo que le digo". Diego, por su parte, le ha asegurado a Yanina que ella tiene "arte para insultar," porque siempre busca el punto donde más le duele a él.

A pesar de las peleas, la clave de su matrimonio, según Yanina, fue la capacidad de reinventarse. "Nos hemos reinventado, es lo mejor que tenemos, por eso duramos 31 años," afirmó, añadiendo seriamente que "No existe la pareja perfecta" y que no cree ya en la "utopía del amor".

En el ida y vuelta con Pergolini, Yanina también expuso las diferencias que tienen sobre cómo gastar el dinero. Contó una anécdota reciente: "Lo puteo a Diego porque se compró pastillas en el kiosco, le digo, ‘¿para qué gastas en el kiosco?’ y él me dice ‘¿Y vos para que compras en Chanel?’". No obstante, ella considera que "es mejor gastar en una cartera que en unas pastillas".

Finalmente, la panelista también opinó de manera "tajante" sobre las parejas abiertas. Yanina confesó que "No las entiendo". Aunque podría perdonar una infidelidad sin preguntar ("puedo entender que quieras coger con otro y de repente te lo perdono sin preguntarte"), le resulta incomprensible "esa cosa de contarte, o estar sabiendo que tu novio o tu marido esta noche…". Ante esta situación, Yanina lanzó sin filtros: "Yo prefiero buscarme un amante que nadie se entere y abro sola la pareja".