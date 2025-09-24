Una persecución policial en el departamento de Pocito culminó con la detención de un joven de 18 años que, minutos antes, había intentado robarle a una mujer. El sujeto, identificado como Juan José Chávez, amenazó a su víctima con un revólver y la golpeó en la cabeza, pero huyó cuando ella se resistió y recibió ayuda de un tercero. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles, en calle San Miguel entre calles 6 y 7, y fue reportado de inmediato al 911.

Los agentes del Halcón TH13, el cabo Cristian Delgadillo y el agente Marcos Diez, al mando del comisario Martín Flores, fueron comisionados por el operador de turno de Trueno Halcón tras el llamado de emergencia. La damnificada, Johana Yanina Fernández de 37 años, relató lo sucedido y aportó las características del delincuente: vestía una campera negra, pantalón corto celeste y una gorra rosada.

El arma de fuego con la cual quiso el delincuente quiso asaltar a la mujer quien se resistió.

Al no poder concretar el asalto, Chávez comenzó a correr y se internó en una finca de olivos. La patrulla, en su recorrida por la zona, divisó a un hombre que coincidía con la descripción y que, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar. Durante su huida, arrojó la campera, la gorra y un arma de fuego tipo revólver.

El la huida el ladrón se deshizo del arma la campera y la gorra, elementos por los cuales la víctima lo describió.

Los uniformados lograron la aprehensión del sujeto a unos 30 metros de donde descartó las pertenencias. Juan José Chávez, con domicilio en el Lote Hogar 27 de Pocito, quedó detenido. La víctima, por su parte, reside en el Barrio Virgen de Guadalupe. En el lugar del hecho se hizo presente el ayudante fiscal Facundo Romero, quien dispuso que se proceda bajo el sistema de flagrancia.