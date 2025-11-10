Mariano Iúdica, durísimo contra Tinelli: "Sin dinero, no queda nada de amor fraternal"

La crisis familiar y económica de Marcelo Tinelli despertó comentarios y críticas. Mariano Iúdica, quien se alejó de él y cuya relación no quedó de la mejor manera, habló sobre el duro presente del conductor de La Flia.

Iúdica comenzó diciendo en Infama que le da "mucha pena, a pesar de muchas cosas que tuvimos". Recordó que, después de haber dejado de trabajar con Tinelli, él "me mató". El conductor de Polémica en el bar deslizó que no querían verlo prosperar, a pesar de que sus programas funcionaban bien, era productor activamente, y una cara importante de la productora. Cuando Iúdica se fue, le "cayó muy mal" a Tinelli.

Publicidad

En cuanto a la situación actual, Iúdica manifestó que "La plata, que se joda y la pague por meterse con cosas que no puede porque es gastador serial". Iúdica reconoció que, si bien le sorprenden los problemas económicos, siempre vio que Tinelli tenía un nivel de vida "muy fuerte" y todos los que estaban a su alrededor, incluyendo esposas, hijos y amigos, "lo gozaban," mientras que él era el único que trabajaba y debía mantener eso.

No obstante, lo que más le da tristeza es "lo de las hijas, que lo pongan así en la palestra de una manera tan fuerte, con tanto desamor, lo de las ex esposas". Iúdica afirmó que debe ser "mil veces peor leer los posteos de Juanita que que te llamen los acreedores para cobrar".

Publicidad

Iúdica sentenció que "Cuando construís sobre el dinero las relaciones, cuando se corre el dinero no queda nada de amor fraternal". Observó que no ve que esté pasando un apoyo familiar para afrontar la situación y que "el chabón, cuando se quedó sin un peso, se quedó solo en su casa".

Finalmente, Iúdica aconsejó a Tinelli: "Hablá, decí lo que está pasando a los acreedores, a tus hijos. Contá la verdad". Señaló que Tinelli los hizo vivir a todos en una fantasía, y ahora está la vida real.