Un episodio de tensión se vivió este viernes en el Colegio San Agustín de Rivadavia, cuando un alumno de 8 años llevó a clases una réplica de un arma de fuego, lo que encendió la preocupación de docentes y familias. Tras constatar que el objeto no era real ni estaba en condiciones de disparar, las autoridades del establecimiento denunciaron la situación en la Comisaría 13°, dando intervención a la Justicia de Menores.

Fuentes judiciales informaron que el juez Jorge Toro, titular del Juzgado Penal de la Niñez, tomó contacto con el caso aunque no exista un ilícito concreto, ya que el menor es inimputable. Su participación será preventiva y prevé citar a los padres del alumno para evaluar la necesidad de asistencia de gabinetes psicológicos.

El revuelo en la comunidad educativa se potenció tras difundirse un comunicado interno de la escuela en Whatsapp. Allí se detallaba que fue la docente del curso quien advirtió a la vicedirectora que un niño tenía un arma en su mochila. El menor explicó que no fue su intención llevarla y que habría sido su hermana quien la colocó allí por error.

Si bien el objeto era una réplica averiada de una pistola 9 mm, fue secuestrado y su destino quedará a criterio del magistrado, quien definirá los pasos a seguir una vez que reciba el sumario policial. “Hay que indagar si existe alguna otra situación preocupante”, indicaron fuentes cercanas a la causa.

La Dirección de Niñez podría intervenir si así lo solicita la Justicia, según los resultados de la entrevista con los padres del alumno, que cursa tercer grado.

El hecho generó amplia repercusión entre las familias del colegio, sobre todo por el antecedente reciente ocurrido en La Paz, Mendoza, donde una adolescente se atrincheró con un arma real en un aula. Aunque en este caso no hubo riesgo para la integridad de los estudiantes, la situación despertó inquietud sobre la seguridad escolar y la prevención de episodios similares.