Este jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país no atenderán al público debido a la conmemoración del Día del Bancario, jornada que celebra la creación de la Asociación Bancaria, gremio que nuclea a los trabajadores del sector.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron que el feriado forma parte del calendario habitual de conmemoraciones del sistema financiero y que las sucursales permanecerán cerradas para garantizar el descanso del personal.

Sin embargo, esto no implica una paralización total de la actividad: los canales digitales, como home banking, cajeros automáticos y aplicaciones móviles, continuarán operando con normalidad. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos, consultas y movimientos de cuentas sin necesidad de acudir a las ventanillas.

El organismo recomendó a los clientes anticipar operaciones presenciales o programar pagos con antelación para evitar inconvenientes. Además, los vencimientos de facturas u obligaciones que caigan durante la jornada serán trasladados automáticamente al siguiente día hábil, sin aplicar recargos ni penalidades.

Entre las operaciones que no podrán realizarse durante el Día del Bancario figuran las que requieren firma o autorización presencial, así como gestiones específicas en sucursal. Todo trámite de ese tipo deberá reprogramarse para el viernes 7 de noviembre, cuando se retome la atención normal al público.

Cada año, el Día del Bancario representa un reconocimiento al trabajo de los empleados del sistema financiero y una jornada de descanso en el marco de los convenios laborales del sector.