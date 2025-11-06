La visita de Momi Giardina a las cocinas de MasterChef generó una situación insólita y divertida con Wanda Nara, la conductora del ciclo. La humorista, conocida por su trabajo en redes sociales y televisión, no dudó en hacerle un llamativo reclamo a la empresaria por el tiempo que estaba dedicándole en medio de la competencia.

Mientras Wanda Nara se acercó a la "isla" de Momi para charlar sobre la preparación que estaba realizando, la conversación se extendió más de la cuenta. El intercambio, que comenzó como un momento de humor y complicidad, tomó un giro inesperado cuando Giardina, con su característico estilo directo, le puso un límite a la mediática.

"Wanda, me estás distrayendo. Estoy perdiendo el tiempo", le lanzó Momi a la conductora, sorprendiéndola. El comentario de la actriz de Bailando no fue una simple broma, sino una clara señal de su concentración en la prueba, marcando que, a pesar de la buena onda, el reloj de la competencia apremiaba.