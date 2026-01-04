Una celebración familiar de 15 años terminó en una fatalidad este sábado en una finca de la localidad de Alto de Sierra, en Santa Lucía. Jeremías Samuel Trigo, de 35 años y tío de la adolescente agasajada, perdió la vida tras recibir el impacto de un palo de madera de aproximadamente 6 metros de largo mientras jugaba al fútbol con un grupo de invitados.

El trágico episodio se registró en una propiedad ubicada sobre las calles Roque Sáenz Peña y Buenaventura Luna durante la tarde-noche. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores mediante testimonios, Trigo se habría apoyado contra el cierre perimetral del predio. En ese momento, el poste de madera, que presuntamente no se encontraba asegurado a la tierra, se desplomó y lo golpeó directamente en la zona de la nuca.

El impacto provocó que el hombre perdiera el conocimiento de forma inmediata y sufriera una abundante pérdida de sangre. Sus hermanos se comunicaron de urgencia con el 911 y el joven fue trasladado en “código rojo” por el personal de Emergencias al hospital, ingresando minutos después de las 20:30.

A pesar de que los profesionales médicos realizaron diversas maniobras de reanimación, el paciente ya había arribado al nosocomio sin signos vitales. Su fallecimiento fue reportado oficialmente cerca de las 21:00 horas.

En el lugar de los hechos trabajó personal policial y el caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, organismo encargado de llevar adelante la investigación correspondiente.