Un sanjuanino fue asesinado a puñaladas en Chile

La comunidad sanjuanina y argentina en Chile se encuentra consternada tras el brutal asesinato de Gabriel Tomás Olivera Silva, un joven de 22 años originario de San Juan, Argentina. El crimen ocurrió durante la tarde del lunes en la ciudad de Vallenar, ubicada en la región de Atacama, a aproximadamente 664 kilómetros al norte de Santiago.

De acuerdo con la investigación preliminar llevada a cabo por Carabineros de Chile, el hecho sucedió alrededor de las 13:30 horas. Olivera Silva se encontraba en una esquina de la ciudad junto a un amigo cuando fueron abordados por un grupo de hombres con intenciones claramente agresivas.

Según los reportes oficiales, el objetivo principal del ataque habría sido el compañero de Gabriel. No obstante, en el transcurso de la gresca, el joven sanjuanino intervino y recibió una puñalada mortal. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad locales resultó en la detención de al menos seis individuos sospechosos de participar en el altercado, entre los que se encontraría la persona que infligió el golpe fatal.

Una vida dedicada al arte callejero

Gabriel Tomás Olivera Silva había elegido Vallenar como su nuevo hogar hacía casi un año. Lejos de su tierra natal, el joven había construido su vida en el vecino país alrededor de su pasión: el arte. Subsistía trabajando como artesano callejero, oficio con el que se ganaba la vida y, presumiblemente, buscaba conectarse con la comunidad local.

Familiares y amigos lo recuerdan ahora a través de las redes sociales, compartiendo mensajes de dolor y despedida, mientras se organizan para viajar a Chile. La Justicia chilena aguarda la llegada de sus familiares para que radiquen la denuncia formal y puedan avanzar con las actuaciones procesales correspondientes.

Por el momento, las autoridades chilenas no han proporcionado información sobre los motivos detrás de la agresión inicial ni sobre la identidad de los detenidos, a la espera de que la investigación judicial esclarezca todos los detalles de este lamentable episodio que enluta a una familia argentina.