Gime Accardi reveló detalles de su romance con Seven Kayne

Gimena Accardi cierra un 2025 que estuvo marcado por la atención mediática debido a su separación de Nicolás Vázquez, los rumores que la vincularon a Seven Kayne, y la confirmación del romance de su ex con Dai Fernández. A pesar del ritmo vertiginoso de los eventos, la actriz eligió hacer un balance personal y luminoso sobre esta etapa.

En diálogo con SQP, Accardi manifestó con humor: "Yo tuve un año bárbaro, muy tranquilo y sutil". No obstante, admitió que estos meses fueron "un año bisagra en mi vida”, caracterizado por procesos emocionales intensos y cambios fuertes. Con la llegada de diciembre, la actriz ve una mejora significativa, asegurando que "todo empieza a tener luz de vuelta".

Parte de esta renovación profesional tiene que ver con un proyecto audiovisual que, meses atrás, desató rumores de un supuesto romance con el artista Seven Kayne. Accardi explicó que su relación con el músico es estrictamente laboral, señalando: "Trabajamos en un proyecto que ya terminamos de filmar y que me tiene como co-directora y guionista". Sobre la naturaleza de la producción, adelantó que "es algo audiovisual y lleva varios capítulos".

Respecto a su vida personal, Accardi se refirió a la actual situación con su ex pareja, Nicolás Vázquez. Contó cómo la comunicación entre ellos se ha ido desvaneciendo con el tiempo: "El contacto con Nico se distanció , porque a medida que pasa el tiempo va habiendo cosas resueltas que es lo que quizá nos tenía en comunicación".

Entre las cuestiones que debieron resolver se encontraba la tenencia de las mascotas que compartían. La actriz detalló: "Compartíamos tres gatos". Finalmente, los felinos quedaron con ella. Accardi explicó que la decisión se tomó pensando en el bienestar de las mascotas: "es muy difícil sacar a un gato o dividirlos para sacarlos de la casa en donde toda la dinámica está compuesta para que entren y salgan".

Sobre la posibilidad de cruzarse en eventos con Vázquez y su nueva novia, Dai Fernández, Accardi se mostró natural, señalando que es inevitable: "Tenemos mucha gente en común, con lo cual muchas veces nos cruzamos en eventos y está todo más que bien". Aunque la reunión no se ha dado, la actriz afirmó: "Por ahora no nos hemos cruzado los tres. En algún momento se dará", indicando que no existen tensiones pendientes.