La comunidad de los deportes de alto riesgo se encuentra de luto tras la trágica muerte de Elizaveta Gushchina, una experimentada deportista extrema que falleció este domingo 31 de agosto al caer desde una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, en las cercanías de San Petersburgo. El fatal accidente ocurrió mientras Gushchina intentaba capturar una fotografía de sí misma, una selfie, momentos después de haber realizado un exitoso salto de cuerda, y lo más desgarrador es que su hijo Nikita, de 23 años, presenció la caída.

Gushchina, madre de dos hijos y reconocida por su pericia en actividades de alto riesgo, había completado un salto de cuerda desde la antigua torre de una caldera, un sitio adaptado para este tipo de experiencias. Sin embargo, al subir nuevamente a la plataforma para tomar la fotografía conmemorativa, resbaló y cayó al vacío, según detalló el canal de televisión Zvezda. Las imágenes previas al salto la mostraban sonriente y exclamando "¡Vamos!" antes de lanzarse, una caída controlada que había transcurrido sin incidentes y era parte de la celebración de su cumpleaños número 45.

Publicidad

La empresa 23block, organizadora de los saltos en la torre y de la cual Gushchina y su hijo Nikita formaban parte como equipo deportivo, expresó su profundo pesar por la pérdida. En un comunicado, lamentaron la muerte de "Liza" y calificaron el hecho como "una gran tragedia" para su comunidad, destacando la vasta experiencia de la víctima en este tipo de actividades.

Tras el suceso, la fiscalía estatal rusa ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Gushchina. Las autoridades se centrarán en determinar si la empresa organizadora cumplió con toda la normativa vigente en la prestación de sus servicios, buscando establecer posibles responsabilidades legales en el desarrollo de la actividad. La torre en Pavlovsk, una antigua caldera, es conocida como un punto de referencia para quienes buscan la adrenalina del salto de cuerda, una modalidad que implica lanzarse desde grandes alturas sujetos a una cuerda elástica, ofreciendo una experiencia de caída libre y recreación activa.