El INDEC presentó los datos de diciembre 2025, indicando que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.308.713 para superar la línea de pobreza. Este requerimiento surgió tras un aumento del 4,1% en la Canasta Básica Total (CBT) durante el último mes del año.

Durante el transcurso de 2025, la CBT acumuló un incremento del 27,7%. Aunque la suba mensual de la canasta estuvo por debajo de la inflación general de diciembre, fijada en 31,5%, la situación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue distinta. La CBA, que marca el umbral de la indigencia, también aumentó un 4,1% mensual y cerró el año con un alza del 31,2%, superando la inflación general del 2,8% registrada en el mismo periodo.

Para no ser considerados pobres en diciembre, los ingresos variaron según la composición del hogar:

Una persona: necesitó $423.532.

Tres integrantes: requirieron $1.041.888.

Cinco personas: precisaron $1.376.478.

En relación a la línea de indigencia, los montos mínimos requeridos fueron los siguientes:

