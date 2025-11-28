Una exposición antivacunas realizada en el Congreso Nacional generó un fuerte rechazo político e institucional luego de que una de las oradoras intentara demostrar supuestos efectos de “magnetismo” provocados por la vacuna contra el Covid-19. El episodio se produjo durante una jornada encabezada por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, y autorizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La licenciada en biotecnología Lorena Diblasi subió al escenario para exponer ante los asistentes y, mientras colocaba imanes sobre el torso desnudo de un hombre, afirmó: “Esto no es grasa en la piel, señoras y señores”. Luego añadió: “Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Se ríen a veces. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”. A su lado, José Daniel Fabián, jardinero de profesión, inclinaba el cuerpo hacia atrás mientras intentaba sostener objetos metálicos como supuesta evidencia.

La escena se viralizó rápidamente y provocó la reacción de legisladores de múltiples bloques, que repudiaron el evento y lo calificaron como un acto de desinformación sanitaria dentro del propio Congreso. Algunos parlamentarios advirtieron que su realización sienta un precedente grave por difundir afirmaciones sin sustento científico desde una institución pública.

La jornada contó además con la presencia de dos médicos vinculados a grupos conocidos por promover discursos antivacunas. El oftalmólogo Oscar Botta, integrante de Médicos por la Verdad, expuso sobre “Vacunas de calendario y autismo”, mientras que la médica Viviana Lens presentó una charla titulada “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”.

Tras el escándalo, legisladores opositores anticiparon que presentarán denuncias y pedidos de informe para determinar cómo se autorizó el uso del Anexo y qué controles se aplican sobre actividades que involucran temas de salud pública. Desde distintos sectores insistieron en que el Congreso debe evitar ser plataforma de difusión para contenidos sin evidencia científica, especialmente en un contexto donde la desinformación sigue afectando la confianza en las campañas sanitarias.