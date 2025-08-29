Si eres barbero con estilo o te dedicas al nail art y diseño de uñas, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando. Un reconocido espacio dedicado al cuidado personal anunció la apertura de una convocatoria para incorporar especialistas que deseen trabajar en un entorno profesional, con clientes que valoran la calidad y la creatividad.

La propuesta está dirigida a dos perfiles principales:

Barberos con pasión y estilo, que disfruten crear looks modernos y personalizados.

Chicas especializadas en uñas, con experiencia en manicuría, uñas esculpidas y nail art, capaces de innovar en tendencias y ofrecer un servicio de excelencia.

La convocatoria promete formar un equipo sólido, orientado al crecimiento conjunto, en un ambiente dinámico y con posibilidades de desarrollo. Los interesados pueden comunicarse al 264 550-1702 para obtener más información y coordinar entrevistas.