Provinciales > Empleo
Una peluquería busca sumar barberos y especialistas en uñas
POR REDACCIÓN
Si eres barbero con estilo o te dedicas al nail art y diseño de uñas, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando. Un reconocido espacio dedicado al cuidado personal anunció la apertura de una convocatoria para incorporar especialistas que deseen trabajar en un entorno profesional, con clientes que valoran la calidad y la creatividad.
La propuesta está dirigida a dos perfiles principales:
- Barberos con pasión y estilo, que disfruten crear looks modernos y personalizados.
- Chicas especializadas en uñas, con experiencia en manicuría, uñas esculpidas y nail art, capaces de innovar en tendencias y ofrecer un servicio de excelencia.
La convocatoria promete formar un equipo sólido, orientado al crecimiento conjunto, en un ambiente dinámico y con posibilidades de desarrollo. Los interesados pueden comunicarse al 264 550-1702 para obtener más información y coordinar entrevistas.
El dólar oficial registra su cuarta jornada consecutiva a la baja en los segmentos mayorista y minorista, encaminándose a su primera caída mensual bajo la gestión del gobierno de Javier Milei. Esta tendencia se da tras la implementación de nuevas restricciones del Banco Central (BCRA) para el manejo de divisas por parte de los bancos y mecanismos oficiales para contener la liquidez de pesos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.