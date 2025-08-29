Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Una peluquería busca sumar barberos y especialistas en uñas

Un salón de belleza abre sus puertas a nuevos talentos en barbería y nail art. Buscan profesionales apasionados por la estética para sumarse a su equipo y crecer juntos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Buscan profesionales apasionados por la estética para sumarse a un equipo de trabajo. Foto: Gentileza.

Si eres barbero con estilo o te dedicas al nail art y diseño de uñas, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando. Un reconocido espacio dedicado al cuidado personal anunció la apertura de una convocatoria para incorporar especialistas que deseen trabajar en un entorno profesional, con clientes que valoran la calidad y la creatividad.

La propuesta está dirigida a dos perfiles principales:

  • Barberos con pasión y estilo, que disfruten crear looks modernos y personalizados.
  • Chicas especializadas en uñas, con experiencia en manicuría, uñas esculpidas y nail art, capaces de innovar en tendencias y ofrecer un servicio de excelencia.

La convocatoria promete formar un equipo sólido, orientado al crecimiento conjunto, en un ambiente dinámico y con posibilidades de desarrollo. Los interesados pueden comunicarse al 264 550-1702 para obtener más información y coordinar entrevistas.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS