El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, encabezó en Calingasta la presentación del anteproyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, una herramienta de planificación que busca ordenar el crecimiento urbano y potenciar el desarrollo futuro del departamento de manera sostenible.

La actividad, organizada por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, se realizó en Villa de Calingasta, Tamberías y Barreal. Allí se expusieron los principales lineamientos del plan: mejorar la conectividad con Mendoza y Chile, consolidar corredores estratégicos para el transporte de cargas, preservar la producción agrícola y turística, diversificar la matriz productiva y proteger el ambiente frente a riesgos naturales.

Publicidad

“El territorio también se planifica con la voz de su gente. Este es un plan construido entre todos para garantizar mejor calidad de vida, desarrollo sostenible y prevención de riesgos”, expresó Martín durante la presentación.

El anteproyecto fue elaborado de manera interdisciplinaria, con participación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ y de profesionales en geología, sociología, urbanismo y ambiente. Además, se incorporó la opinión de la comunidad mediante encuentros con autoridades locales, encuestas y mapeos participativos, junto a un espacio abierto para recibir sugerencias a través de un código QR.

En el acto estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal; funcionarios de Planeamiento y representantes del Ministerio de Minería y del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan.