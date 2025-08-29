Departamentales > Futuro del departamento
Fabián Martín acompañó la presentación del plan territorial en Calingasta
POR REDACCIÓN
El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, encabezó en Calingasta la presentación del anteproyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, una herramienta de planificación que busca ordenar el crecimiento urbano y potenciar el desarrollo futuro del departamento de manera sostenible.
La actividad, organizada por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, se realizó en Villa de Calingasta, Tamberías y Barreal. Allí se expusieron los principales lineamientos del plan: mejorar la conectividad con Mendoza y Chile, consolidar corredores estratégicos para el transporte de cargas, preservar la producción agrícola y turística, diversificar la matriz productiva y proteger el ambiente frente a riesgos naturales.
“El territorio también se planifica con la voz de su gente. Este es un plan construido entre todos para garantizar mejor calidad de vida, desarrollo sostenible y prevención de riesgos”, expresó Martín durante la presentación.
El anteproyecto fue elaborado de manera interdisciplinaria, con participación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ y de profesionales en geología, sociología, urbanismo y ambiente. Además, se incorporó la opinión de la comunidad mediante encuentros con autoridades locales, encuestas y mapeos participativos, junto a un espacio abierto para recibir sugerencias a través de un código QR.
En el acto estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal; funcionarios de Planeamiento y representantes del Ministerio de Minería y del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan.
El dólar oficial registra su cuarta jornada consecutiva a la baja en los segmentos mayorista y minorista, encaminándose a su primera caída mensual bajo la gestión del gobierno de Javier Milei. Esta tendencia se da tras la implementación de nuevas restricciones del Banco Central (BCRA) para el manejo de divisas por parte de los bancos y mecanismos oficiales para contener la liquidez de pesos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.