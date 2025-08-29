A sus 15 años, Ariana Correa se destaca como la única representante del motociclismo sanjuanino en el circuito nacional. La joven deportista se prepara para la quinta fecha del Superbike Argentino, que tendrá lugar en el autódromo Ciudad de San Nicolás (Buenos Aires), donde buscará mantener su buen rendimiento. Esta participación es importante, dado que el resto de los competidores locales de automovilismo se encuentran en campeonatos de Chile y Latinoamérica. La competencia, que se disputará en el circuito Juan María Traverso, será una nueva oportunidad para la piloto de mostrar su talento y crecimiento en la disciplina.

Ariana Correa con su trofeo del segundo puesto. Foto: Gentileza

Ariana llega a esta instancia en el tercer lugar de la tabla general, lo que la posiciona como una de las aspirantes al podio. Su preparación para esta competencia fue general, combinando una exigente rutina física con un trabajo psicológico. La deportista conoce la pista bonaerense, una ventaja que le permitirá tener confianza a la hora de la carrera. Según sus declaraciones, se siente optimista y confía en tener un gran fin de semana. Su meta principal es lograr una buena clasificación el sábado para poder pelear por un lugar de privilegio en la final del domingo.

La trayectoria de esta joven promesa, incluye experiencia en certámenes importantes, como la categoría Junior Cup 250cc y el campeonato riojano de la especialidad. La piloto destaca el apoyo de sus seres queridos, de sus patrocinadores, del Gobierno de San Juan y del público que la acompaña en cada paso de su carrera. La cita en San Nicolás incluirá, además de la categoría Moto 3 Damas, otras como Moto3 Varones, 300 Stock y Pro, 600 Stock y Pro, 1000 Stock y Pro, y la nueva 700 cc. El evento será transmitido en vivo por streaming y por América Sport, acercando la acción a los aficionados del país.