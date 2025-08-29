La elección de anteojos de sol va más allá de seguir las últimas tendencias de moda o elegir un diseño llamativo. Especialistas advierten que estos lentes deben seleccionarse con el asesoramiento y control de un oftalmólogo para preservar la salud visual.

El uso de lentes de sol de baja calidad puede provocar molestias como dolor de cabeza, visión distorsionada o halos luminosos, lo que se debe a efectos prismáticos o alteraciones visuales. Aunque los modelos económicos y de moda imitan diseños importados con marcos coloridos y formas originales, la prioridad debe ser la protección ocular adecuada, dado que los ojos son órganos muy sensibles.

Contrario a la creencia popular, un precio elevado no siempre garantiza mejor calidad. La recomendación principal es comprar anteojos en establecimientos habilitados, como ópticas, y evitar la compra en la calle o en comercios polirrubro, donde los lentes no suelen ofrecer la protección recomendada por especialistas.

Además de los filtros de color, estos anteojos pueden combinarse con la graduación que cada persona necesite para corregir problemas visuales comunes como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía, mejorando así la calidad visual general.

Los filtros solares se clasifican en niveles bajo, medio y alto según su capacidad para absorber la luz molesta. Es fundamental elegir el filtro adecuado según la actividad que se realice, ya que un filtro incorrecto puede generar dificultades visuales. Por ejemplo, usar lentes con filtro de alta absorción para conducir de noche reduce la visión de contraste y dificulta la percepción de objetos a distancia.

Por otro lado, quienes practican deportes en la nieve deben usar lentes con filtro alto, ya que un filtro bajo puede causar daños oculares como queratitis, cataratas o lesiones en la retina.