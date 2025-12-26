La circulación de billetes en Argentina ha retrocedido a niveles de mediados de 2021, marcando el punto más bajo en casi un lustro. Según datos del Banco Central, el volumen de unidades en la calle bajó a 6.752,5 millones a mediados de diciembre, lo que implica una caída del 43% en comparación con el récord de 11.859,2 millones alcanzado en julio de 2024.

Actualmente, el circulante representa solo el 6,2% del PBI, un mínimo histórico reflejado en el Informe de Inclusión Financiera correspondiente al primer semestre de este año.

El desinterés por el efectivo responde principalmente a la irrupción de las billeteras virtuales, el peso de las tarjetas de crédito y el avance de métodos digitales como las transferencias inmediatas "push" e interoperables, preferidas por las nuevas generaciones.

A esto se suma la decisión oficial de emitir billetes de $10.000 y $20.000 para sustituir las denominaciones bajas, disminuyendo la necesidad de volumen físico en las transacciones. Además, el bajo dinamismo de la actividad económica ha reducido la demanda general de dinero.

Las estadísticas de los cajeros automáticos confirman esta tendencia de digitalización: en septiembre se registraron 48,4 millones de extracciones en todo el país, una cifra drásticamente menor a los picos superiores a 118 millones de fines de 2019 y 2021.