El Monumento al Deporte, una de las obras icónicas que forman parte del paisaje cultural de San Juan desde 1970, volvió a ser víctima del vandalismo. Ubicado en el Parque de Mayo, el conjunto escultórico que simboliza los cinco anillos entrelazados del Comité Olímpico Internacional fue atacado con aerosol y corrector, dejando visibles daños en su superficie.

La pieza fue creada por el artista plástico José Carrieri y se convirtió con el tiempo en un símbolo de la Capital sanjuanina. En 2021, tras años de deterioro, el monumento fue sometido a un profundo proceso de restauración para devolverle el color original utilizado por el autor. El trabajo incluyó la remoción de capas de pintura y sedimentos acumulados durante décadas, hasta recuperar el tono que se había perdido tras una polémica modificación en 2020, cuando fue pintado de blanco.

Restauración revertida por actos vandálicos

La intervención de hace tres años fue celebrada por devolverle autenticidad a la obra. Sin embargo, los recientes ataques comprometen ese esfuerzo. Según se pudo constatar, los daños no se limitan a los anillos centrales, sino que alcanzan también la estructura lateral ubicada en el paseo de las palmeras, parte de la ampliación más reciente del Parque de Mayo.

El hecho fue calificado como una “verdadera situación llamativa” por el tipo de daños y el impacto en la pintura original. El uso de aerosol sobre la superficie representa un deterioro más complejo de reparar que otros tipos de agresiones. La situación genera preocupación no solo por la pérdida estética, sino por el riesgo de que estos ataques continúen sobre un patrimonio que simboliza la identidad cultural y deportiva de San Juan.