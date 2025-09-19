Netflix: la nueva serie de Stranger Things que sorprende a todos

Cuando la quinta temporada de Stranger Things cierre su trama principal en 2025, marcando el final de una era, los fanáticos temían una despedida definitiva al inquietante pueblo de Hawkins. Sin embargo, Netflix ha sorprendido a todos al anunciar "Tales From '85", una nueva serie animada programada para estrenarse en 2026. Esta apuesta no solo busca mantener vivo el legado de la franquicia, sino que también ofrece un puente narrativo ambientado entre la segunda y la tercera temporada de la historia original.

El fenómeno de Stranger Things ha sido un éxito constante desde su debut en 2016, impulsado por su estética retro, sus homenajes a la cultura pop y la solidez de sus personajes. Los creadores, los hermanos Duffer, siempre sugirieron que el final de la serie original sería solo una transición. Con Tales From '85, buscan continuar la expansión de este universo, explorando rincones inexplorados de Hawkins sin perder la esencia que cautivó a millones de suscriptores.

Animación 3D para un nuevo nivel de terror ochentero

Para liderar este nuevo proyecto, Netflix eligió al reconocido productor de animación Eric Robles. La decisión de optar por el formato animado no fue casual: según Robles, permite una "creatividad ilimitada para dar vida a mundos y criaturas que en live action resultan más complejos o costosos". El desafío es ambicioso: recrear la estética de los años ochenta con modernas herramientas de animación 3D. En el Festival de Annecy, se presentaron imágenes preliminares que demostraron que este formato permitirá a los creadores jugar con escenarios y amenazas sobrenaturales imposibles de replicar en una serie tradicional.

La trama de Tales From '85 se centrará en las aventuras del grupo original: Eleven, Mike, Lucas y Dustin, quienes volverán a enfrentar a las fuerzas del Mundo del Revés. Una de las grandes novedades es la introducción de Nikki Baxter, una joven genio de la ingeniería creada específicamente para la serie. Baxter jugará un papel fundamental en la lucha contra las nuevas amenazas sobrenaturales, permitiendo a la narrativa explorar sectores de Hawkins que permanecían ocultos.

El final épico de la serie original

Mientras los fanáticos se preparan para recibir la nueva serie animada, el desenlace de la trama principal está a la vuelta de la esquina. La temporada final de Stranger Things, ambientada en 1987, fue anunciada en el evento Tudum 2025 y se estrenará en tres partes. La primera parte llegará el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y el gran final está programado para el 31 de diciembre. En esta última entrega, la trama se intensifica con el regreso de los portales y una cuarentena gubernamental en Hawkins, obligando al grupo de amigos a unirse para encontrar al villano Vecna, cuya desaparición eleva la tensión de cara a un clímax memorable.